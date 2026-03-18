Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 18 Mart 1915’te “Çanakkale Geçilmez” sözleriyle tarihe yazdığı Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünde şehitler anılıyor.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile bazı bakanlar, milletvekilleri ve askeri erkân katıldı.

Çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Üsteğmen Serkan Sarıakçalı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmaların ardından Şehitlik Özel Defteri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç tarafından imzalandı.

Törende ayrıca, Anıtkabir’e gönderilmek üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın konuşmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçekler sunuldu.

- Erhürman: “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine örnek olan Çanakkale Destanı asla unutulmayacaktır”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, bugünün dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin yıl dönümü olduğunu belirterek, vatan ve özgürlük uğruna canlarını feda eden binlerce şehidi sevgi, saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

Çanakkale’de yazılan destanın, “Çanakkale geçilmez” sözleriyle milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olarak tarihe kazındığını vurgulayan Erhürman, binlerce şehit ve gazinin fedakârlıkları sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını onur ve gururla sürdürdüğünü söyledi.

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine örnek teşkil eden ve mücadelenin nasıl verileceğinin kanıtı olan Çanakkale Destanı, yıllar geçse de hiçbir zaman unutulmayacaktır.” diyen Erhürman, bu topraklarda barışın ve insan onurunun hâkim olduğu bir gelecek kurmanın, genç kuşaklara güven içinde yaşayabilecekleri bir ülke bırakmanın ve şehitlerin emanetine sahip çıkmanın en anlamlı yol olduğunu kaydetti.

Şehitlerin aziz hatırasının her zaman yol göstermeye devam edeceğini de ifade eden Erhürman, şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andı.

- Sarıakçalı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Üsteğmen Serkan Sarıakçalı ise konuşmasında, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna hayatını kaybeden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin, yokluk ve imkânsızlıklara rağmen kahraman evlatların fedakârlıklarıyla kazanıldığını vurgulayan Sarıakçalı, bu zaferin kuruluş yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Çanakkale Savaşları’nın, Türk milletinin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğinin en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirten Sarıakçalı, bu ruhun Kurtuluş Savaşı’na ilham verdiğini ve bugün de milletin en büyük gücü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin bugün ulaştığı seviyenin şehitler ve gazilerin eseri olduğunu vurgulayan Sarıakçalı, şehitlerin manevi mirasının tarih bilincinin korunmasında ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında en büyük hazine olduğunu söyledi.

Sarıakçalı, şehitlerin aziz hatıralarının sonsuza dek yaşatılacağını da sözlerine ekledi.

- Şehitlik Özel Defteri…

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Vatan ve özgürlük uğruna canlarını feda eden siz kahramanların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Çanakkale'de yazılan destan, bir milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olarak tarihe kazınmıştır.

Sizlerin fedakârlıkları sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti varlığını sürdürmektedir.

Bu topraklarda barışın ve insan onurunun hâkim olduğu bir gelecek kurmak, genç kuşaklara güven içinde yaşayabilecekleri bir ülke bırakmak, sizlerin emanetine sahip çıkmanın en anlamlı yoludur.

Aziz hatıranız bizlere her zaman yol göstermeye devam edecektir.

Ruhunuz şad olsun.”

- Başçeri

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Kahraman Şehitlerimiz,

Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyorum.

Çanakkale Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî dehası ve “Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” emrini tereddütsüz yerine getiren Mehmetçiğin cesaret ve fedakârlığıyla kazanılmış bir kahramanlık destanıdır.

Bu ruh, kendisinden çok daha büyük düşman kuvvetlerine karşı vatanını ve milletini korumak için mücadele eden Türk milletinin, Kurtuluş Savaşı ile taçlandırdığı yeni bir destana giden yolu açmıştır.

İşte bu mirastan güç alan Türk milleti, Kıbrıs’taki Türk varlığını korumak için 1974’te Girne sahillerinde, Boğaz’da ve Beşparmak Dağları’nda dünya tarihinin en başarılı çıkarma harekâtlarından birini gerçekleştirmiş; şehitlerimiz bu toprakları aziz kanlarıyla sulamış, tüm adaya barış ve huzur getirmişlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Çanakkale’de destan yazan ecdadımızı, bu güzel adada Türklüğün yaşaması için şehit düşen Mehmetçik, mücahit ve mücahideleri, dünyanın dört bir yanında görevleri sırasında şehit olan Dışişleri Bakanlığı mensuplarını, vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, şükranlarımı sunuyorum.

Ruhunuz şad olsun.”

- Kılınç

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç da Şehitlik Özel Defteri’nde şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Şehitlerimiz,

Bugün milletimizin varlığına ve bağımsızlığına kasteden güçlere karşı göğsünü siper eden siz kahramanlarımızı saygı, rahmet ve derin bir minnet duygusuyla anmak için huzurunuzdayız. Uğruna can verdiğiniz bu topraklarda emanetinizin bilinciyle faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Çanakkale, yokluğun imkâna, inancın zafere dönüştüğü bir dirilişin adıdır. İmkânsızlıkların kuşattığı bir dönemde sergilenen kararlılık ve cesaret, yalnızca bir askeri başarı değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü olmuştur.

Sizler, tarihin akışını değiştirerek, hür yaşama iradesini hiçbir güç karşısında eğilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Bizler de sizlerden aldığımız ilhamla vatanımızı korumayı, Cumhuriyetimizi yüceltmeyi ve milli değerlerimize sahip çıkmayı en büyük görev kabul ediyor, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha saygın bir konuma taşımak için azimle çalışıyoruz.

Şehitlerimizin aziz hatırasına layık olmak için yılmadan çalışmaya ve birlik içinde yürümeye devam edeceğiz.

Bu anlamlı ve onurlu günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm aziz şehitlerimiz rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz. Aziz hatıranız önünde minnetle eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”