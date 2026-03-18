Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) topluma ait olduğuna vurgu yaparak, “hiç kimsenin bu kurumları kuşku yaratan projelerin aparatı haline getiremeyeceğini” kaydetti.

Maviş, yazılı açıklamasında, Din İşleri personeline DAÜ ve AÖA’da pedagoji dersi aldırılmasıyla ilgili haberlere işaret ederek, Din İşlerinin, bunun, “Yaz Dönemi Dini Bilgiler Etkinlikleri” kapsamında görev alacak personele yönelik olduğunu söylediğini belirtti.

Maviş, konuyla ilgili kamuoyuna açık ve net bir açıklama yapılması gerektiğini ifade ederek, bu etkinliklerin “hangi yasal çerçevede, hangi programla, hangi mekanlarda, hangi denetim altında yürütüldüğünü” sorduklarını ancak hiçbir zaman yanıt alamadıklarını savundu.

Yaz kurslarında görev alacak personele yönelik de sorular soran ve bu organizasyonun finansmanının neden TC. Lefkoşa Büyükelçiliği üzerinden sağlandığının açıklanmasını isteyen Maviş, şöyle devam etti:

“AÖA da, DAÜ de bu topluma aittir. Bu kurumlar bilimsel, laik ve kamusal eğitimin parçasıdır. Hiç kimse bu kurumları, amacı açıklanmayan, denetimi belirsiz, siyasal ve ideolojik kuşku yaratan projelerin aparatı haline getiremez.

Çocuklarımız üzerinde dini ve siyasal mühendislik yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kamuoyundan gerçekleri saklayanlar bilsinler ki, bizler sormaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz."