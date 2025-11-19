Bağımsızlık Yolu, kamusal toplu taşıma talebiyle Girne’nde eylem yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah Girne Belediyesi ışıklarında bildiri dağıtan parti üyeleri, “Trafikte Boğulma, Kamusal Toplu Taşıma!” pankartı açtı.

Kamusal toplu taşıma sisteminin gerekliliğine işaret edilen eylemde, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik çarpışmalarının azaltılması ve her geçen gün büyüyen trafik sorununa kalıcı çözüm üretilmesi için kamusal bir ulaşım sistemine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Herkesin erişebileceği, kapsayıcı, çevreye duyarlı ve ekonomik bir toplu taşıma sisteminin hem bireysel hem toplumsal fayda sağlayacağını vurgulayan parti üyeleri, çevre ve gürültü kirliliğinin azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması için kamusal toplu taşımanın bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.