Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, “Bugün ciddi anlamda toplumsal muhalefet örülemiyorsa, önümüze sorunların çözümüne dair bir program konulamadığındandır” diyerek, insanları bir araya getirecek tutkalın program olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Kanal T’de yayınlanan “Kaptan’ın Günlüğü” programına katılarak, gündemi değerlendirdi. Ülkede yapısal bir sıkıntı olduğunu ifade eden Ersoy, “Yaşadığımız yapısal krizin en önemli sebeplerinden biri de emekçilerin söz hakkının olmamasıdır” dedi. Ersoy, “emeğiyle geçinenlerin ekonomisinin başka, sermayenin ekonomisinin ise başka olduğunu” kaydetti.

“Kamuyu hizmet verir konuma getirmek için değil, partizanca personel alımı yapıldığını” savunan Ersoy, kamusal sağlık hizmeti güvenilir, erişilebilir, kaliteli sunulsa kimsenin özel hastaneye gitmeyeceğini kaydetti.