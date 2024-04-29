Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan R.S’ye 7 gün ek tutukluluk verildi.

Polisten alınan bilgiye göre, “sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme” suçundan tutuklanan R.S., bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve hakkında 7 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verildi.

-A.M. teminat şartlarını yerine getiremedi

Öte yandan “sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte resmi belgeyi tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temin etme” suçlarından tutuklanan A.M. ise, teminat duruşmasına çıkarıldı. Teminata bağlanan A.M. şartları yerine getiremediği için cezaevine gönderildi.

A.M., teminat şartlarını yerine getirmesi durumunda serbest kalabilecek.