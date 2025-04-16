Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın KKTC ile Rusya arasında doğrudan uçuşların başlamasıyla ilgili açıklamasını eleştirerek, bu tür söylemlerin kamuoyunu oyalamaya yönelik olduğunu savundu.

Özkızan, yaptığı yazılı açıklamada, doğrudan uçuş iddialarının daha önce de gündeme geldiğini, ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıkça yalanlandığını belirtti. Özkızan Cumhurbaşkanlığı tarafından bu konunun yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Açıklamada, “Doğrudan uçuşlarla ilgili herhangi bir somut plan, yol haritası ya da strateji ortaya konulmadan yapılan açıklamalar, muhataplar tarafından kısa sürede yalanlanıyor” dendi, bu tür girişimlerin, KKTC’nin uluslararası alandaki konumunu zorlaştırdığı ifade edildi.

Özkızan, “Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan en önemli kapısını çocuk oyuncağına çevirdiniz. İki devlet ve tanınma masallarıyla zaman kaybetmeye artık tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.