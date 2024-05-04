Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, Haydar Aliyev’in 100.Doğum Günü münasebetiyle Bakü’de yapılacak etkinliklerde Azerbaycan'ın ünlü orkestrası Nargiz Aliyeva yönetimindeki Buta İnstrumental Orkestrası eşliğinde konser veriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KKTC Bakü Temsilciliği, Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği ve Tekamül ve İnteqrasiyon Uluslararasi Sivil Toplum Kuruluşu’nun ortaklaşa organize ettiği “Gonülden Gönüle Kardeşlik Şarkıları” konseri 16 Mayıs’ta Milli Konservatuar Salonu’nda yer alacak.