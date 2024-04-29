Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, Lefkoşa’da düzenlediği konserin gelirini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışladı.

Korodan verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de yer alan ve sosyal sorumluluk projesi olarak Gazi Üniversitesi Sultani Yegah korosu ile ortaklaşa verilen dostluk konserinde bilet satışından elde edilen 50 bin TL dernek yetkililerine teslim edildi.

Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan, bu tür etkinliklerle toplumda farkındalık yaratmaya ve Türk Müziğini yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.