Bahar Esintileri Sanat Derneği, Meme Kanseri Farkındalık ayı Etkinlikleri kapsamında Balkan Rüzgarı Konseri düzenliyor.

3 Ekim akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek konserin şefliğini Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu Şefi Bahar Gökhan üstlenecek.

Ayrıca geceye iki özel konuk sanatçı da renk katacak, Seferad müziğinin sevilen ismi Sami Levi ve Rumeli ezgilerinin güçlü sesi Ayhan Alptekin dinleyicilerle buluşacak.

Bahar Esintileri Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökhan; etkinlik duyurusunu Kıbrıs Genç Tv’ye şu sözlerle paylaştı;