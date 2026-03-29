Bahar Esintileri Korosu ve Çatalköy Esentepe Belediyesi Ahenk Türk Müziği Korosu Adana’da düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali’nde Kuzey Kıbrıs’ı temsil edecek.

Şef Bahar Gökhan yazılı açıklamasında koroların kendi yönetiminde sahne alacağını belirtti.

Gökhan, Adana Büyükşehir Belediyesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı seçici kurullarının ortak değerlendirmesi sonucu, iki koronun 1–5 Nisan tarihleri arasında 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali’ne davet edildiğini kaydetti.

Gökhan, Bahar Esintileri ve Ahenk Korolarının 3 Nisan Cuma günü Atatürk Parkı ve Merkez Park’ta, 4 Nisan Cumartesi günü ise Adana Müzesi Müzeler Meydanı’nda müzikseverlerle buluşacağını belirtti. Korolar cumartesi günü düzenlenecek Adana Karnavalı’na da katılacak.