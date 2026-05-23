Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün milliyetçi akımları beslediğini kaydetti ve nefret ve düşmanlık üzerinden siyaset yapan yapıların her iki toplumun ortak geleceği açısından tehlike yarattığını kaydetti.

Baykallı yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta yarın yapılacak parlamento seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Dünyada yükselen popülist, milliyetçi ve göçmen karşıtı dalganın Kıbrıs Rum siyasetinde de etkisini gösterdiğini belirten Baykallı, bu yükselişin yalnızca küresel gelişmelerle açıklanamayacağını ifade etti.

Baykallı, aşırı sağcı ELAM çevresinden gelen bazı açıklamaların alay konusu olabilecek nitelikte olduğunu belirterek, buna karşılık Güney Kıbrıs’ta barışı, çözümü, çoğulculuğu ve ilerici değerleri savunan siyasi oluşumların varlığının önemli olduğunu söyledi.

Adanın hangi tarafından gelirse gelsin nefret söylemleriyle oy devşirmeye çalışan siyasi yapıların, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların barış içinde ortak bir gelecek kurmasının önündeki en büyük engeller olduğunu vurgulayan Baykallı, TDP’nin kuruluşundan bu yana barış ve demokrasi mücadelesi verdiğini kaydetti.

Baykallı, TDP’nin Kıbrıslı Türklerin barış ve çözüm iradesini tüm platformlarda savunmaya devam edeceğini belirterek, Güney Kıbrıs seçimleri sonrasında diyaloğa açık tüm siyasi oluşumlarla eşitlik temelinde temas kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Baykallı, Güney Kıbrıs’ta barış, çözüm ve yakınlaşma mücadelesi veren tüm siyasi parti ve adaylara başarı da diledi.