Yurt içi ve yurt dışında çeşitli platformlarda konserler veren Bahar Gökhan, ilk solo konseriyle 6 Mart’ta Bakü’de Azerbaycanlı müzikseverlerle buluşacak.

Verilen bilgiye göre, KKTC Bakü Temsilciliği, Azerbaycan Uluslararası Muğam Merkezi ve Azerbaycan Kadın Geliştirme Derneği katkılarıyla yapılacak konserde, sanatçıya Ünlü Azeri Piyanist Nargiz Aliyeva yönetimindeki orkestra da eşlik edecek.

Türkçe ve Azeri parçaların seslendirileceği gecede ayrıca, sanatçının Azeri koristlerle düetleri de olacak.

Sanatçı Bahar Gökhan, böylesine bir organizasyonda yer almaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti. Gökhan, aynı zamanda '”Üç Devlet Bir Millet” ruhunu geliştirmeye ve KKTC’yi kültür ve sanat yoluyla tanıtmaya devam edeceğini ifade etti.