MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında açıklama yaptı.

Bahçeli, CHP yönetimine tepki gösterdi. "CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına 'Siyasi' demesi rezaletin ta kendisidir. Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey'e soruyorum. İmralı'daki caninin serbest bırakılmasını istiyor musunuz? Cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir?" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili de konuşan Bahçeli, "İç yüzünün açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur. BM derhal inisiyatif üstlenmeli, uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır" şeklinde konuştu.

"Gazze meselesi Türkiye'nin de meselesidir"

Gazze'de yaşananların Türkiye'nin meselesi olduğunu söyleyen Bahçeli, "UCM Başsavcısı'nın İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı'nı işlemiş oldukları savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı müracaatında bulunması, caniler için çemberin daraldığını göstermektedir. Gazze düşer ise yurdumuzun etrafındaki kuşatma sertleşmekle kalmayacak, milli güvenlik tehditleri katlanacaktır" dedi.

"PKK ile HDP arasındaki bağ hukuken tescillenmiştir"

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili konuşan Bahçeli, "37 kişinin ölümüne yol açan azılı faillerinin hüküm almaları hukuk devletinin gereğidir. PKK ile HDP arasındaki bağ hukuken tescillenmiştir. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasında kararın açıklanmasını niçin sürekli ertelemektedir? HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır?" açıklamasını yaptı.

