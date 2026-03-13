Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. 78 yaşındaki Ortaylı hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ortaylı, geçtiğimiz perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılmıştı.

Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alınan ünlü tarihçi, pazar günü itibarıyla da entübe edilmişti. Ancak İlber Ortaylı'dan üzen haber geldi.

78 yaşındaki Ortaylı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Ortaylı'nın ailesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar.”

Ortaylı adına derin bir şükran duyduklarını söyleyen ailesi, cenaze töreniyle ilgili bilgilerin daha sonra paylaşılacağını belirtti.

İlber Ortaylı'nın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."