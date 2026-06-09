Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"CHP'de iki ayrı dil , iki ayrı yön var. CHP'nin iç geriliminin meydanlara taşınmasından vazgeçilmelidir.

Özgür Özel aklıselimle hareket etmeli, keskin sirke küpüne zarar. CHP'nin içine düştüğü yönetim buhranı bütün çıplaklığıyla görülüyor.

Vatandaşa hizmet makamı olması gereken belediyelerin CHP çatısı altında rant iddialarıyla, yönetim zafiyetleriyle anılır hale gelmesi ibretlik bir tablo.

Bizim meselemiz CHP'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç elde etmek değil. Bizim meselemiz Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumak.

CHP, serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci, kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalı. Ülke gündemi, siyasi partilerin iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değil"