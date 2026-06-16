MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız." dedi.

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un seçimlere ilişkin açıklamalarını aktararak değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, şöyle konuştu:

"Seçimlerin zamanında yapılmasıyla, Cumhurbaşkanı'mızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak, Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız."

CHP'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesi de sorulan Bahçeli, "Üç gün önemli şeyler söyledik, duymadınız mı efendim?" yanıtını verdi.