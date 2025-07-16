Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti.
Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.
Görüşmede “Terörsüz Türkiye” sürecine dair gelişmeler değerlendirildi. Görüşme, 45 dakika sürdü.
TRT’deki habere göre görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Pervin Buldan, görüşmenin “olumlu” ve “verimli” gerçekleştiğini söyledi.
DEM Parti heyeti, yarın CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.