Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasaya atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin tescillendiğini söyledi.

NTV’nin aktardığına göre MHP Genel Başkanı Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasaya attığı imza için, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir." dedi. MHP lideri, "Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, "Türküyle, Kürtüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." diye konuştu.