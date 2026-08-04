Karadeniz'de Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan Türk personelin de görev yaptığı bir Ro-Ro gemisi dron saldırısına uğradı. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nadezhda isimli Ro-Ro gemisi, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan ayrıldıktan yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına hedef oldu.

Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, saldırı sonucu geminin yaşam mahalli ile baş kısmında hasar meydana geldiği ve gemide yangın çıktığı kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya Federasyonu Deniz Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (MRCC Novo) ile yapılan görüşmeler sonucunda gemide bulunan personelin Rus deniz unsurları tarafından güvenli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtilirken, gemideki yangının sürdüğü ve bölgede devam eden dron saldırısı riski nedeniyle kurtarma operasyonunun gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.