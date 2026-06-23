Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kıbrıs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kıbrıs Davası'nın kökleri derindedir" diyen Devlet Bahçeli, Enosis hayalinin 1950'lerden beridir Kıbrıs'ın üzerine kara bir gölge gibi çökmüş olduğunu ifade etti. Bahçeli, EOKA terörünün, Kıbrıs Türkü'nün malına ve canına kast etmiş olduğunu vurgulayarak, "1960 Cumhuriyeti, Rum tarafının Türkleri eşit kurucu ortak olarak görmek istememesi nedeniyle kısa sürede işlemez hale getirilmiştir" dedi. Akritas Planı ile Kıbrıslı Türkler'in siyasi eşitliğinin ortadan kaldırılmasının istendiğini ifade eden Bahçeli, Kanlı Noel'i soykırım siyasetinin en acı sayfalarından biri olarak tanımladı.

Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı ile adada barışın ve dengenin teminatı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bugün hala bu tarihi yok sayarak Türkiye'ye Kıbrıs dersi vermeye kalkışanlar, hakikatin üstünü örtemezler" dedi.

Bahçeli, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Enosis hayalini, self determinasyon kılıfında pazarlayanlar, terör örgütü EOKA'yı bağımsızlık mücadelesi makyajıyla aklamaya çalışanlar, Akritas Planı'nın kanlı hesabını teferruat gibi göstermeye yeltenenler, Kıbrıs Türkü'nün 1963'ten 1974'e uzanan direnişini görmezden gelenler bugün bize insanlık dersi veremezler. Hiç kimse bizden Kıbrıs Türkü'nün davasını müzakere masalarında aşınmış formüllere, uzatılmış oyalamalara, Rum tarafının bitmeyen oyunlarına, teslim etmemizi istemesin. Kıbrıs'ta hakikatın adı 2 millettir, 2 devlettir, 2 ayrı egemen iradedir. Bu uğurda çektiğimiz çileleri, 1963'ün karanlık gecelerini, 1974'te Romalıların değimiyle 'Rubikon'un nasıl geçildiğini' tarih bütün detaylarıyla yazmıştır. Türkiye'nin hukuk temelinde tartışmaya açık olmayan, etkin ve fiili garantörlüğünü tartışmaya açmaya çalışanlar, bu topraklardaki varoluş kavgalarımızı ya unutmuş, ya da unutturmak istemektedir"