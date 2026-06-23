Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırıkkale Yahşihan’da mühimmat imha sahasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumlarımızca inceleme başlatılmış süreç titizlikle yürütülmektedir."