Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı turizm fuarı vesilesiyle bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da, Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'ı makamında ziyaret etti.

Turizm bakanlığından verilen bilgiye göre, ziyarette Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ve KITSAB Başkanı Oğuz Akançay, Bakan Ataoğlu'na eşlik etti.

Kabulün ardından ikili, Denktaş'ın özel konutunda baş başa bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Ülke turizmini tanıtma çalışmaları kapsamında Polonya'nın KKTC'yi tercih eden üçüncü yabancı ülke olduğunu anlatan Ataoğlu, ziyarette, Büyükelçi Denktaş'ın gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Ataoğlu, Büyükelçi Denktaş'ın ülke turizmini ve KKTC'nin yaşadığı sıkıntıları yakından bilen bir isim olduğunu söyleyerek, ülke turizminin Polonya'da tanıtılması noktasında Büyükelçi Denktaş'tan destek sözü aldıklarını da ifade etti.

Ziyaret kapsamında yalnızca turizm alanındaki fırsatlar değil, aynı zamanda Kıbrıs meselesinin güncel boyutları da ayrıntılı şekilde ele alındı.

KKTC'nin iç siyaseti ve ülke gündemine de değinilen görüşme hatıra fotoğrafı çekilerek sonlandırıldı.