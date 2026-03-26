Maliye Bakanı Özdemir Berova, tiyatronun hayatın aynası, insanın kendini yeniden keşfettiği bir sanat dalı olduğunu kaydetti.

Berova, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sahneye taşınan her hikâyenin toplumun hafızasını diri tuttuğunu, duyguları derinlerştirdiğini ve insanları birbirine yakınlaştırdığını ifade etti.

Berova, "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılar ve zorlu süreçler, insanlığın ortak duygularda buluşmaya ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu noktada sanat, empatiyi büyüten ve insanları aynı duyguda buluşturan en güçlü köprülerden biridir. Bu köklü sanat dalı, yalnızca izlenen değil, düşündüren, sorgulatan ve farkındalık kazandıran bir yaşam rehberidir" dedi.

Tiyatroya emek veren tüm sanatçıları selamladığını belirten Berova, tiyatronun insanların hayatındaki yerinin her daim güçlü kalması temennisinde bulundu.