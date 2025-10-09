Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) daveti üzerine Ankara'da düzenlenen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Bakanlık açıklamasına göre tören, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile de sohbet etti.

Programın ardından Bakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere adaya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndü.

(ÖZ)