Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, başıboş köpek saldırılarının her bölgede üreticiler için giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini belirterek, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olduğu saldırılarla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Onalt, son olarak Mehmetçik bölgesinde hayvancılıkla uğraşan üretici Nurcan Erbilen’in küçükbaş hayvanlarının başıboş köpeklerin saldırısı sonucu telef olduğunu belirterek, hem üreticilerin hem de vatandaşların güvenliği açısından bu konuda acil adım atılması çağrısında bulundu.

Birlik başkanı Adil Onalt, yazılı açıklamasında, başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda yaşadığı mağduriyeti birliğe bildiren üreticinin, "yetkililere defalarca çağrı yapmasına rağmen herhangi bir çözüm üretilmediği" bilgisini verdiğini kaydetti.

Başıboş köpek saldırılarının ülkede giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini ifade eden Onalt, birçok bölgede üreticilerin benzer saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olduğunu ancak gerekli önlemlerin alınmadığını dile getirdi.

Onalt, “Üreticilerimiz sürekli başıboş köpek saldırılarına uğruyor. Hayvanlar telef oluyor, insanlar büyük maddi zarara uğruyor. Ancak bu konuda kimse elini taşın altına koymak istemiyor.” ifadelerini kullandı ve belediyelerin, ilgili kurumların ve yetkililerin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Onalt, özellikle kırsal bölgelerde başıboş köpek popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.