Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan’dan gelen Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Antropoloji Enstitüsü İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gafar Cabiyev başkanlığındaki bilim insanlarını kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde, “Azerbaycan’dan kardeşlerimizi KKTC’de görmekten mutluluk duyuyoruz” diyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, heyeti, Kıbrıs konusunda bilgilendirdi.
Kabulde, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da yer aldı.