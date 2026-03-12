Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC’nin düzenlediği iftar programı dün akşam Lefkoşa’daki Grand Pasha Hotel’de yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, programa Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, siyasiler, iş insanları ve davetliler katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, gecede yaptığı konuşmada organizasyona gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek MÜSİAD KKTC yönetimine teşekkür etti. Özdemir, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, ezan ve tasavvuf müziği dinletisinin yer aldığı program, iftarın ardından yapılan konuşmaların ardından tamamlandı.