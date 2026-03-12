Ektam işçileriyle ilgili bugün görüşülen davada işveren tarafı dinlendi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikası’nın, Ektam Kıbrıs Ltd. bünyesinde başlattığı süresiz grev devam ederken, “sendikalı çalışmak istedikleri” gerekçesiyle işten durdurulan 39 emekçiyle ilgili "ara emri" kapsamındaki duruşma Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme yarına ertelendi.

Duruşmada, davacı Emek-İş Sendikası’nı temsilen hazır bulunan Avukat Eda Aşan mahkeme sonrasında basına açıklama da yaptı.

- İşe son verme kararı geri çekildi

Avukat Eda Aşan, işveren tarafının da mahkemeye geldiğini, Ektam'a direktör olarak atandığını belirten Yusuf Güçlü’nün 6 Şubat tarihinde aldıkları işe son verme kararının geri çekildiğini; bunu bakanlığa bildirdiklerini söylediğini aktardı.

Aşan, işçi ve işveren temsilcilerinin mahkemede hazır bulunmasını da fırsat bilerek bugün itibarıyla Toplu İş Sözleşmesi’ni görüşmeye de imzalamaya da hazır olduklarını beyan ettiklerini söyledi.

- “İşveren temsilcisinden haber bekliyoruz”

Avukat Eda Aşan, mahkeme sonrasında bakanlık, işveren, sendika temsilcilerinin toplu görüşmeye bugün başlanabileceğini ifade ettiğini de söyleyerek, “İşveren temsilcisinden haber bekliyoruz” dedi.

Eğer bugün Toplu İş Sözleşmesi görüşmesine başlanır ve sözleşme imzalanırsa işçilerin işe dönmeye hazır olduğunu kaydeden Aşan “En önemli faktör işçilerin Toplu İş Sözleşmesi ve sendikalı olma haklarını kullanması.” dedi.

Güvencesiz çalıştıkları ve yasal haklarından yararlanamadıkları gerekçesiyle Köprülü’de üretim yapan Ektam Kıbrıs Ltd.’de iş bırakan işçiler, 34 gündür grev yapıyor.