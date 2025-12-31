Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu , Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği yetkilileriyle görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede ülkedeki çalışma koşulları, yabancıların haklarına ilişkin konular ele alınırken, çalışanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve karşılaştıkları sorunlar konuşuldu.

Bakan Hasipoğlu konuşmasında, "Pakistan vatandaşları artık 3. uyruk olarak değil, birçoğu da on yılların verdiği emek ve yasalarımızın verdiği hak ile vatandaş olmuş durumdadır. Ülkemizi her konuda destekleyen Pakistan devleti ve onun vatandaşları ile kardeşlik ilişkilerimiz her zaman devam edecektir."dedi

Ülkedeki çalışanların haklarını korumak, insanca yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Hasipoğlu , Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği'ne kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.