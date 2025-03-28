İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Güzelyurt’a temel atma, aslında insanların bölgesinde kalmasının da temeli olacak” dedi.

Bakan Oğuz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Güzelyurt Yeni Sosyal Konutları’nın temel atma töreninde konuşma yaptı.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt'ta tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, yaklaşık 35 yıl sonra hep konuşulan ancak birilerinin cesaret edemediği projenin gerçekleştiğini söyledi. Oğuz, Başbakan Ünal Üstel’in iradesini selamladı. "Kolay değildi” diyen Bakan Oğuz, başarmak için irade ortaya konması gerektiğini belirtti.

Bir buçuk yıldan beri Meclis, kabine, milletvekilleri, Sosyal Konut Birimi olarak devletin bütün imkanlarıyla bir seferberlik başlatıldığını dile getiren Oğuz, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin de projeye çok büyük katkısı olduğunu kaydetti. Oğuz, “Bu bir bütünün parçası… Onlar da elini taşın altına koydu ve büyük bir sorumluluk üstlendi” dedi.

KKTC’de sosyal konutun nasıl olacağının bugün ortaya çıktığını vurgulayan Bakan Oğuz, paydaşların bir araya gelmesi, KKTC için elindeki imkanları paylaşmasıyla bu sonucun ortaya çıktığını söyledi. Oğuz, projenin, ülkeye sevginin bir sonucu ve geleceğine bir temel olduğunun altını çizdi.

Başbakan Üstel’in ilk temelin Güzelyurt ve Alayköy’de atılacağını söylediğine işaret eden Bakan Oğuz, gecikmenin sebebinin teknik çalışmaların uzaması olduğunu belirtti. Öncelikle Alayköy, daha sonra Dipkarpaz, Gazimağusa, Lefkoşa’nın doğu bölgesi ve kırsaldaki belli bölgeler için de planlamaları yaptıklarını ifade eden Oğuz, sürecin devam edeceğine vurgu yaptı.

Güzelyurt’a göç veren bir şehir olarak bakıldığını dile getiren Oğuz, “Güzelyurt’a temel atma, aslında insanların bölgesinde kalmasının da temeli olacak” dedi.

-Özçınar: “Amaç, vatandaşlara sağlıklı yaşam koşulları sunmak”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, projenin uygulama safhasına gelmesinde önemli katkı sağlayan hükümet, Meclis, Müteahhitler Birliği ve diğer ilgili kurumlara teşekkür etti.

Özçınar, "Parlamentonun yasa düzenleme çalışmasına ve hükümetin koyduğu iradeye teşekkür ediyoruz. Temelin atılmasının, Ramazan'ın son günlerine denk gelmesi ayrı bir anlam taşımaktadır" diyerek, projenin amacının vatandaşlara sağlıklı yaşam koşulları sunmak olduğunu belirtti.

-Gürcafer: “Kendi kendimize yetmemiz için atılmış en önemli adım”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, projeye çok büyük emekler verildiğini, çok meşakkatli bir çalışma olduğunu belirterek, devletin katkılarıyla dayanışma içerisinde sürdürülebilir bir sistem oluşturduklarını kaydetti.

Sosyal konutlar için oluşturulan kooperatifin çok uzun yıllardan sonra gösterilen en önemli dayanışma örneği olduğunun altını çizen Gürcafer, “Kendi kendimize yetebilmenin arayışı içerisindeyiz. Bana göre bir toplumun var olabilmesi için kendi kendine yetmesi lazım. Kendi kendimize yetmemiz için atılmış en önemli adım” diye konuştu.

“Biz her bölgenin kendi konut ihtiyacını, kendi içinde karşılama gibi düşünceyle yola çıktık… Şu anda sistemin dişlilerinin çalışma aşamasına geldik” diyen Gürcafer, bugün temeli atılacak konut sayısının 35 olduğunu, yakın zamanda 100’ün üzerinde konut yapacakları Güzelyurt’un devam projesi için de çalışma başlattıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından tarama süreci başlatıldığını da ifade eden Gürcafer, sosyal konutlardan hak sahibi olacak insanlar için bölgedeki ihtiyacın belirleneceğini söyledi.

“İştir aynası kişinin lafa bakılmaz” çizgisinde yollarına devam ettiklerini belirten Gürcafer, kooperatifin yapısının yüzde 97-98 oranında tamamlandığını ifade etti.

Yaptıkları araştırmalara göre, beş bin ile on bin konut arasında bir ihtiyaç söz konusu olduğunu dile getiren Gürcafer, sosyal konut projesini adanın her tarafına yayma hedefinde olduklarını vurguladı.