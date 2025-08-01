Bakanlar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 1 Ağustos’un direnişin, fedakârlığın ve varlık mücadelesinin tarihe altın harflerle yazıldığı gün olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos’un sadece bir tarih değil, bir halkın varoluş iradesinin, birlik ve direniş ruhunun simgesi olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarını bünyesinde barındırdığını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, 1 Ağustos’u “Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin ve dayanışma ruhunun en önemli simgelerinden biri” olarak niteledi.

-Berova: “1 Ağustos, direnişin, fedakârlığın ve varlık mücadelemizin tarihe altın harflerle yazıldığı gündür”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine vurgu yaparak, “1 Ağustos, direnişin, fedakârlığın ve varlık mücadelemizin tarihe altın harflerle yazıldığı gündür.” ifadelerini kullandı.

1 Ağustos’ta Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 49’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 67’nci kuruluş yıldönümünü ve Kıbrıs’ın fethinin 454’üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla idrak edildiğini kaydeden Berova, “Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye ile omuz omuza, yıllar süren baskılara ve saldırılara karşı kararlılıkla direnmiş; verdiği kahramanca mücadeleyle kendi devletini kurmuştur. Bugün bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşıyorsak, bunu Şehitlerimize, Gazilerimize ve tüm kahramanlarımıza borçluyuz. Bu vesileyle halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gazilerimize saygılarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

-Oğuz: “Kıbrıs Türkü’nün destanı 1 Ağustos’ta yazıldı”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının tarih sahnesindeki onurlu direnişini ve özgürlük mücadelesini selamladı. Oğuz, Kıbrıs’ın fethinin 454’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 67’nci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 49’uncu yıl dönümlerini büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “1 Ağustos, sadece bir tarih değil; bir halkın varoluş iradesinin, birlik ve direniş ruhunun simgesidir.” diyen Oğuz, bu topraklarda verilen mücadelenin, Kıbrıs Türkü’nün geleceğini belirleyen en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye ile birlikte yıllarca süren zulme, ayrımcılığa ve yok sayılmaya karşı omuz omuza direndiğini anımsatan Oğuz, “Bu halk, hiçbir zaman boyun eğmedi. İnancı, kararlılığı ve fedakârlığıyla kendi devletini kurdu; bugün özgürce yaşadığı topraklarda onurlu duruşunu sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Oğuz, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bu anlamlı günde, Kıbrıs Türk halkının kahraman evlatlarını; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Toplumsal direnişimizin ve milli varlığımızın teminatı olan 1 Ağustos’un taşıdığı ruh, her daim yolumuzu aydınlatsın. Toplumsal Direniş Bayramı’mız kutlu olsun.”

-Çavuşoğlu: “Direnişle yoğrulmuş bu topraklarda, inançla yarınlara yürüyeceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, “Kıbrıs Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarını bünyesinde barındıran 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı, büyük bir inanç ve azimle yeniden idrak ediyoruz.” dedi.

Bu anlamlı günün Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 454’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun 67’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 49’uncu yıl dönümlerini bir araya getirdiğini belirten Çavuşoğlu, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihinin dönüm noktalarını temsil ettiğini vurguladı.

“Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelerek bu topraklara yerleşen atalarımız, bu toprakları canı cana kanı kana katarak vatan yapmıştır.” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının asırlardır Kıbrıs adasında var olmanın onurunu taşıdığını, Anadolu ile olan kan, can ve gönül bağını gururla yaşattığını kaydetti ve bu bağları ne zamanın ne de düşmanın koparabileceğini kaydetti.

Toplumsal varoluş mücadelesinin temel taşlarından biri olan bu özel günü, “Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği kararlı direnişin bir yansıması” olarak niteleyen Çavuşoğlu, bu direnişin geleceğin de teminatı olduğunu söyledi.

“Sömürge Yönetimi ile Rumların tüm baskı ve saldırılarına rağmen, Kıbrıs Türk halkı büyük bir fedakarlıkla kahramanca direnmiş, vatan bildiği topraklardan vazgeçmemiştir.” diyen Çavuşoğlu, tarih boyunca Rum-Yunan ikilisinin hayalini kurduğu Enosis için kurulan EOKA terör örgütünün 1 Nisan 1955’te başlattığı silahlı saldırılarına Kıbrıs Tük halkının asla boyun eğmediğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Şehitler verdik, göçe zorlandık fakat bu acılardan bir diriliş doğdu ve o dirilişin adı Türk Mukavemet Teşkilatı oldu.” ifadelerini kullandı.

GKK’nın ise 49’uncu yılını kutladığını anımsatan Çavuşoğlu, “Unutulmamalıdır ki; Bir millet, toprağını vatan kıldığı sürece yaşar ve Kıbrıs Türk halkı, bu toprağı vatan yaparken tarih yazmıştır. Direnişle yoğrulmuş bu topraklarda, inançla yarınlara yürüyeceğiz. Bu vesileyle; aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygı ve hürmetle selamlıyorum.” dedi.

-Çavuş: “Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin ve dayanışma ruhunun en önemli simgelerinden biri”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, 1 Ağustos Kıbrıs Toplumsal Direniş Bayramın mesajında, bu tarihi “Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin ve dayanışma ruhunun en önemli simgelerinden biri” olarak değerlendirdi.

Çavuş, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs'ı fethetmesiyle adada adalet ve huzurun sağlandığını, bu toprakların Türk yurdu olarak anılmaya başlamasının temellerinin atıldığını kaydetti. Çavuş, bu fetihin Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

1 Ağustos 1958’de kurulan TMT’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde kilit bir rol oynadığını ve direnişin simgesi olduğunu kaydeden Çavuş, “TMT'nin kahramanları, bağımsızlık yolunda cesur adımlar atmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temel taşlarını döşemiştir.” dedi.

1 Ağustos’un bu yıl GKK’nın da 49’uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çavuş, “GKK, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur içinde yaşamasının teminatı olarak her zaman yanımızdadır.” ifadelerini kullandı.

Çavuş, mesajına şöyle devam etti:

“Bu önemli günde, Kıbrıs Türkü'nün tarih sahnesindeki haklı yerini alması için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve varoluş mücadelemizin tüm kahramanlarına minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Anavatan Türkiye’mizin sarsılmaz desteği ve Kıbrıs Türk halkının kararlılığıyla, bu topraklardaki varlığımızı sonsuza dek sürdüreceğiz.

Geleceğe daha umutla baktığımız bugün, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlar inşa edeceğimiz inancıyla, halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

-Gardiyanoğlu: “1 Ağustos varoluş ve dayanışma ruhunun en önemli simgelerindendir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, 1 Ağustos’un varoluş mücadelesinin ve dayanışma ruhunun en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil eden 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını gururla kutluyoruz.

Kıbrıs’ın Fethinin 454’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 67.ci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 49 'uncu kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir tarihtir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs’ta bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemen bir halk olarak yaşamayı, toplumsal direnişle sağlamıştır. Büyük zorluklar ve mücadelelerle kurulan KKTC Devletini ilelebet yaşatmak ve yüceltmek hepimizin görevidir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, öncelikle canı ve kanı pahasına mücadele ederek bugünlere gelmemizi sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle, milli mücadeleye emek veren tüm mukavemetçi, mehmetçik, mücahit ve gazilerimizi minnet ve saygı ile anar, desteğiyle daima Kıbrıs Türkünün yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına teşekkürlerimi sunar, halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını en içten duygularla kutlarım.”

-Dinçyürek, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için verdiği onurlu mücadelenin önemine dikkat çekerek, bu anlamlı günü gururla kutladıklarını belirtti.

Dinçyürek, 1 Ağustos’un, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 454’üncü Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 67’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 49’uncu kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu tarihin Kıbrıs Türk halkının toplumsal direniş tarihinde çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkı, bağımsız, özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, birlik ve kararlılıkla verdiği toplumsal direniş sayesinde kurmuştur” diyen Dinçyürek, şunları kaydetti:

“Bu topraklarda verilen varoluş mücadelesini saygıyla selamlıyor; halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”