Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 15 Temmuz mesajı yayımladı.

Bakanların, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümü, 15 Temmuz 1974 Faşist Yunan Darbesi’nin 52’nci yıl dönümü kapsamında yayımladığı mesajlarda, milletin iradesine, özgürlüğe ve egemenliğe yönelen hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı vurgulandı.

"Millî iradenin üzerinde güç olamayacağı dünyaya gösterildi" denilen mesajlarda, şehitler rahmet, gaziler minnetle anıldı.

-Arıklı: “Gösterilen dayanışma ve fedakârlık gelecek nesillere örnek olacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak gösterdiği tarihi direnişin önemine dikkat çekti.

Arıklı, 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik düzenini ve milli birlik ruhunu hedef aldığını belirterek, milletin kararlı duruşu sayesinde bu girişimin başarısızlığa uğratıldığını ifade etti.

Arıklı, Türk milletinin sergilediği dayanışma ve fedakârlığın, gelecek nesillere örnek olacak nitelikte olduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı, “15 Temmuz, demokrasiye sahip çıkmanın, milli iradeyi korumanın ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güçlü örneklerinden biridir" dedi.

-Berova: “Hiçbir güç millî iradenin üzerinde değil"

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 15 Temmuz’un Türkiye’de ve Kıbrıs’ta farklı yıllarda yaşanan ancak millet iradesini, özgürlüğü ve egemenliği hedef alan iki darbe girişimini hatırlatan önemli bir tarih olduğunu kaydetti.

Berova, milletin iradesine, özgürlüğe ve egemenliğe yönelen hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını vurguladı.

Türkiye’deki darbe girişiminin Aziz Türk Milletinin birlik, beraberlik ve kararlılığı sayesinde engellendiğini belirten Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde meydanları dolduran Türk Milletinin, vatanına, bayrağına, devletine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığını söyledi.

Berova, "Hiçbir gücün millî iradenin üzerinde olamayacağı dünyaya gösterildi.” dedi.

Özdemir Berova, Kıbrıs Türk halkının da ilk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Milletinin yanında yer aldığını anımsattı.

15 Temmuz 1974 Faşist Yunan Darbesi’ne de işaret eden Berova, bunun adanın bağımsızlığını ve Kıbrıs Türk halkının varlığını doğrudan tehdit ettiğini; 20 Temmuz 1974’teki Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının varlığı ve güvenliğinin teminat altına alındığını kaydetti.

“Türkiye’de millî iradeyi hedef alan 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile Kıbrıs’ta Enosis’i hayata geçirmeyi amaçlayan 15 Temmuz 1974 Faşist Yunan Darbesi, bağımsızlığa ve egemenliğe yönelen tehditlerin karşısında birlik ve kararlılığın önemini bir kez daha göstermiştir.” diyen Berova, tehditler karşısında aynı kararlılıkla durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Berova, şehitlerin emanetine daima sahip çıkacaklarını, cumhuriyeti, devleti, vatanı, özgürlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği sonsuza kadar koruyacaklarını belirtti.

-Oğuz: “İhanete karşı destan yazıldı”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz mesajında, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Türk milletinin demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkması sayesinde başarısızlığa uğratıldığını vurguladı.

15 Temmuz'un üzerinden geçen yıllara rağmen o gecenin taşıdığı anlamın ilk günkü kadar güçlü olduğunu belirten Oğuz, Türk milletinin canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını ve devletine yönelik saldırıyı birlik ruhuyla bertaraf ettiğini ifade etti.

Oğuz, "15 Temmuz gecesi, anayasal düzeni hedef alan hain darbe girişimi; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, güvenlik güçlerimizin fedakârlığı ve aziz milletimizin kararlı duruşuyla tarihin karanlık sayfalarına gömüldü" dedi.

Dursun Oğuz, o gece yazılan destanın millet iradesinin teslim alınamayacağını gösterdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Milli Birlik ve beraberliğin korunmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığına dikkat çeken Oğuz, 15 Temmuz'un sadece Türkiye için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de demokrasiye, özgürlüğe ve milli iradeye sahip çıkmanın simgesi olduğunu ifade etti.

Oğuz ayrıca, Anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağların her koşulda güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

-Çavuşoğlu: “İki karanlık girişim de diz çöktü”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da mesajında 2016 Türkiye’de meydana gelen darbe girişimi ile 1974’te Kıbrıs’ta yaşanan darbeye değindi.

Türk milletinin tarih boyunca hürriyetinden, egemenliğinden ve bağımsızlığından ödün vermediğini; tüm tehditleri ve hain odakları, sarsılmaz iradesi ve millî birlik ruhuyla bertaraf etmeyi başardığını vurgulayan Çavuşoğlu, 15 Temmuz'un yakın tarihin iki önemli dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin millî iradesine, demokrasisine ve istikbaline kasteden hain darbe girişiminin, halkın sarsılmaz duruşu ve fedakârlığıyla bertaraf edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bir milletin kaderi, o gece siper olan yüreklerle yeniden yazıldı." dedi.

15 Temmuz Kıbrıs’ın tarihinde de kara bir leke olduğunu söyleyen Nazım Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkını yok etmeyi ve adayı Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan faşist Yunan darbesi, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekâtı ile hüsrana uğratılmış; Kıbrıs Türkünün bu topraklardaki egemenliği perçinlenmiştir. Her iki karanlık girişim de Türk milletinin bağımsızlık karakteri ve sarsılmaz inancı karşısında diz çökmüştür. Anavatanımızın acısı acımız, sevinci sevincimiz, güvenliği ve huzuru en büyük güvencemizdir.”

Millî Eğitim Bakanlığı’nın en asli görevinin vatanına, bayrağına, tarihine ve demokratik değerlerine sadakatle bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, hür iradesini başkalarına teslim etmeyen, millî ve manevi değerlerle donatılmış nesillerin istikbalin en büyük teminatı olduğunu da vurguladı.

-Çavuş: “15 Temmuz tarih yazılan anlamlı bir gün”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün Türk milletinin demokrasisine, milli iradesine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarih yazdığı anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

"Türk milletinin sergilediği cesaret, kararlılık ve birlik ruhu, demokrasinin ve mili iradenin hiçbir vesayet odağına teslim edilemeyeceğini dünyaya gösterdi" diyen Çavuş, 15 Temmuz'un Türk milletinin vatanına, bayrağına ve devletine olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanesi olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.

Çavuş, şehitlerin fedakârlığı ve gazilerin cesareti sayesinde geleceğe güvenle bakılabildiğini; birlik ve beraberliği en büyük güç olduğunun bir kez daha idrak edildiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü kardeşlik bağlarının, ortak tarih, mücadele ve değerlerden aldığı güçle her geçen gün daha da pekiştiğini dile getiren Çavuş, "Bu dayanışma, milletlerimizin huzur, güven ve istikrar içinde geleceğe yürümesinin en önemli teminatlarından biridir" dedi.