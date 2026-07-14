Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı’nın diş hekimliği kadro planlamasına yönelik eleştirilerde bulunarak, alınan kararların ülkenin gerçek sağlık ihtiyaçları doğrultusunda yapılmadığını savundu.

Besim, yaptığı açıklamada, diş hekimliği kadrolarıyla ilgili son kararların Sağlık Bakanlığı’nda insan gücü planlamasının bilimsel verilere dayalı değil, plansız bir anlayışla yürütüldüğünü ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Ülke genelinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da pedodonti uzmanlarına ihtiyaç olduğunu belirten Besim, “Ancak Lefkoşa’ya aynı anda dört pedodonti uzmanı kadrosu açılması ve bu kadroların tümünün tek bir merkezde toplanması hangi ihtiyaç analizine dayanmaktadır?” diye sordu.

Besim, mevcut durumda yeterli Diş Hekimliği Ünitesi bulunmadığını ve uzmanların gerekli altyapı olmadan görev yapamayacağını ifade ederek, kadro planlamasının nüfus dağılımı, hasta yoğunluğu, mevcut uzman sayısı, altyapı yeterliliği ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Girne’de yeni devlet hastanesinin hizmete gireceğine dikkat çeken Besim, yeni hastanenin ihtiyaç duyacağı uzman kadrolarının şimdiden planlanması gerektiğini belirtti.

Besim, “Bütün kadroların Lefkoşa’da toplanması, sağlık hizmetlerinin dengeli dağılımı açısından ciddi bir planlama eksikliğidir” ifadelerini kullandı.

Aynı durumun periodontoloji alanında da yaşandığını savunan Besim, Lefkoşa’da halen iki periodontoloji uzmanı görev yapmasına rağmen iki yeni kadronun daha yine Lefkoşa için açıldığını belirtti.

Besim, “Yine Diş Hekimliği Ünitesi eksikliğine rağmen… Oysa Girne ve Mağusa’nın bu branşta çok daha fazla ihtiyacı vardır” dedi.

Kamu diş hekimliği hizmetlerini büyük ölçüde tek başına yürütmeye çalışan bir ağız, diş ve çene cerrahı bulunduğunu belirten Besim, bu alanda yeni bir kadro açılmamasını eleştirdi.

Besim, endodonti, protez ve ortodonti gibi temel uzmanlık alanlarında da benzer eksikliklerin bulunduğunu ifade ederek, “Gerçek ihtiyaç duyulan branşlar göz ardı edilirken, ihtiyaç fazlası oluşturabilecek alanlarda kadro açılması akılcı bir sağlık politikası değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Kadro planlamasının nüfus dağılımı, hasta yoğunluğu, bölgesel gereksinimler, mevcut uzman sayısı ve fiziksel altyapıya göre yapılması gerektiğini belirten Besim, şunları kaydetti:

“Eğer hizmet verecek yeterli üniteniz yoksa, ihtiyaç başka bölgelerdeyse ve kritik branşlarda açık devam ediyorsa, aynı merkeze sürekli kadro açmanın kamu yararıyla açıklanabilecek bir yönü yoktur.”

Besim, bu durumun bazı soruları gündeme getirdiğini ifade ederek, “Bu kadrolar gerçekten ülkenin sağlık ihtiyaçlarına göre mi planlanmaktadır? Yoksa objektif insan gücü planlaması yerine başka kriterler mi devreye girmektedir?” diye sordu.

Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapmasının zorunlu olduğunu savunan Besim, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

Besim, “Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Kamu kaynakları hepimizin vergilerinden oluşmaktadır. Her kadro doğru yerde, doğru branşta ve gerçek ihtiyaca göre açılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sağlık yönetiminin kaynakları belli merkezlerde toplamak değil, ülkenin her bölgesine adil, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak planlamayı yapmak olduğunu vurguladı.