Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, emekçi kadınların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ömür boyu kendini ülkesine, ailesine ve evladına adayan kadınların sadece tek bir gün ile değil her zaman düşünülmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Bakırcı, bu günün bir kutlama günü değil; tarihten gelen bir mücadele günü olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1977 tarihinde aldığı karar ile üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildiğini hatırlatan Bakırcı, “Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmî tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür.” dedi.