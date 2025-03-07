Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün "kamusal eğitimin gözden çıkarıldığı ve devlet okullarına sahip çıkılmadığı" gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı.

“Devlet okullarımızı ve çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız” yazılı bir pankart açılan eylemde Sendika Başkanı Selma Eylem ile Genel Sekreteri Tahir Gökçebel'in konuşmalarının ardından bakanlık kapısına siyah çelenk bırakıldı.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem kamusal eğitimin gözden çıkardığını, eğitime torpil ve rüşvet karıştırıldığını ileri sürdü ve Eğitim Bakanlığı'nı protesto etmek için Bakanlık önüne gittiklerini kaydetti.

Nitelikli kamusal eğitim, çalışma koşulları ile hakları ve toplumsal gelecek için verdikleri mücadelenin devam edeceğini söyleyen Eylem, "Üstü örtülen olayları, dayatmaları ve Eğitim Bakanlığı'nın sürdüğü politikaları deşifre etmeye, ortaya koymaya ve bunlara karşı da mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Eksik kadrolar sebebiyle eylül ayında okulların geç açıldığını ve sorunun hala devam ettiğini söyleyen Eylem, "İhtiyaç olmadığı halde bir ekonomi öğretmeni ve bir tarım öğretmeni atanmıştı, şimdi de bir bakanın yakını olduğu için ihtiyaç olmadığı halde, bir turizm öğretmeni atandı" iddiasında bulundu.

Çanakkale Ortaokulu'nda yaşandığı iddia edilen akran zorbalığına da değinen Eylem, Bakanlığın bu konuda sessiz kaldığı eleştirisinde bulundu ve sosyal hizmetler ile polisin gerekeni yapmasını istedi. Bu olayın "dayatma siyasi bir karar” olduğunu iddia ettiği tam gün eğitim nedeniyle yaşandığını ileri süren Eylem, okullarda güvenlik, sağlık, barınma ve altyapı sorunları olduğunu da savundu.

Eylem, bakanlığın sorumluluklarını ihmal ettiğini ve yerine getirmediğini de ileri sürerek bunun bedelini öğrenciler, okul idareleri ve öğretmenlerin ödediğini kaydetti. Eylem ancak bakanlığın öğretmenler ile okul idarelerine tehdit ve baskıya devam ettiğini de savundu.

Eylem Milli Eğitim Bakanlığı'nın güzellik merkezlerinin kursiyer kontenjanının artırıldığını da söyledi ve bu merkezlerle ilgili “fuhuş ve rüşvet iddiaları" olduğunu savundu. Eylem, bu konularda bakanlığı "ihalesiz konteynırlar ve sahte diplomalar" meselelerindeki gibi "sessiz olmak ve sorumluluk almamakla" suçladı.

Eylem, İlahiyat Koleji'yle ilgili de iddialarda bulunarak gereken soruşturmanın bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.

-Gökçebel

Sendika Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de bakanlığın yalan söylediğini, “tüccar zihniyetiyle” hareket ettiğini ve tam gün eğitimin aslında uygulanmadığını iddia etti.

Tam gün eğitim planlamasını bakanlık, öğretmen, veli ve öğrenci birlikte yapma çağrılarına yanıt alamadıklarını söyleyen Gökçebel, "öğretmene para kesintisi yapılarak tam gün meselesinin yapılmadığını toplumun gözünden kaçırılmaya çalışılıyor" iddiasında bulundu.

Velilere seslenen Gökçebel, "öğleden sonra birçok dersin boş geçtiğini, çocukların döküm saçım şehrin her yerinde dolaştıklarını, uyuşturucuyla ve suçlularla iç içe olduklarını" ileri sürdü, “Çocuğun okula gidiyor sanıyorsun ama öğleden sonra bu çocuk boştadır.” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Öğretim Dairesi’nin, KTOEÖS üyesi olan müdür ve muavinlerin nakil çalışmalarını sendika ile yapmamasını da eleştirdi ve bunun, sendikanın orada olmasının “torpili ve adamına göre davranmayı engellemesinden" kaynaklandığını savundu.