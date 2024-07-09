Erenköy – Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı, 1’inci Yaz Festivali’nde sahneye çıkmayan Motive grubuyla ilgili açıklama yaparak, “Sanatçının açıklama yapmadan sahneyi terk etmesi gençlerimizi üzdü” dedi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakırcı söz konusu grubun sahneye çıkmama sebebini ses ve ışık düzeni olarak gösterdiğini ancak bununla ilgili sistemi kuran firma yetkilisinin hiçbir sorun olmadığını ifade ettiğini, festivalde sahne alan diğer sanatçıların da ses ve ışıkta sorun yaşamadığını kaydetti.

Grup Motive’nin sahne almama sebeplerinin kendilerinden kaynaklandığı görüşünde olduğunu belirten Bakırcı, tepkilerini demokratik şekilde gösteren konuklara da teşekkürlerini iletti.