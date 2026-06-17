Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür Günleri, kültürel etkinliğin ötesine geçerek Türk dünyasının geleceğine yönelik önemli siyasi mesajlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında verilen mesajlar ve gerçekleştirilen temaslar, Azerbaycan’ın KKTC’ye desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakü’nün tarihi İçerişehir bölgesinde KKTC bayraklarının dalgalandığı organizasyonda, Türk dünyasının ortak kimliği ve geleceğine vurgu yapıldı. Etkinlikte konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki bağların gücüne dikkat çekerek, “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC aynı milletin ayrılmaz parçalarıdır. Bunu tek cümleyle ifade ediyoruz; Bir Millet, Üç Devlet” dedi.

Üstel’in açıklamaları, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in ortaya koyduğu “Bir Millet, İki Devlet” anlayışının yeni dönemde daha geniş bir perspektifle ele alındığı şeklinde yorumlandı.

KKTC Türk Dünyasında Daha Güçlü Konumda

Başbakan Üstel, KKTC’nin Türk dünyasındaki konumunun her geçen gün güçlendiğini belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı’nda elde edilen gözlemci statüsünün ve zirvelere yapılan davetlerin önemli kazanımlar olduğunu söyledi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaya koyduğu siyasi iradenin, KKTC’nin Türk dünyasıyla bütünleşme sürecine önemli katkı sağladığını ifade etti.

“Kıbrıs’ta İki Ayrı Devlet Var”

Bakü temaslarında Kıbrıs meselesi de gündeme geldi. Üstel, Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğunu belirterek, bu gerçeğin artık görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Azerbaycan’ın son yıllarda KKTC’ye yönelik verdiği siyasi desteğin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki görünürlüğünü artırdığı değerlendiriliyor.

Doğrudan Uçuşlarda Yeni Adım

Bakü ziyaretinin somut çıktılarından biri de Azerbaycan ile KKTC arasında doğrudan charter uçuşları konusunda kaydedilen ilerleme oldu. Üstel, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından düzenli seferlerin başlayabileceğini açıkladı.

Söz konusu adımın turizm, ticaret, eğitim ve yatırım alanlarında iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

“Kardeşliğimizi Güçlendiriyoruz”

Kültür Günleri etkinliğinde konuşan Üstel, organizasyonun yalnızca kültürel bir faaliyet olmadığını belirterek, “Bugün burada sadece bir kültür etkinliği gerçekleştirmiyoruz. Bugün kardeşliğimizi güçlendiriyoruz. Ortak tarihimizin ve ortak geleceğimizin altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakü’de gerçekleştirilen etkinlik ve verilen mesajlar, Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirilirken, “Bir Millet, Üç Devlet” söylemi Türk dünyasının geleceğine yönelik yeni bir vizyonun sembolü olarak öne çıktı.