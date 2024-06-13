Baraka Kültür Merkezi, kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve nitelikli eğitim talebini yineledi.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde geride bırakılan eğitim yılı ve eğitim sistemi hakkında basın açıklaması yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Batak’ın konuşmasının ardından, Eğitim ve Spor Sorumlusu Onur Bütüner’in basın açıklamasını okuduğu kaydedildi. Daha sonra ise Bakanlık önüne hükümet için karne bırakıldığı belirtildi.

-Basın açıklaması

Sorunları çözmesi gereken yetkililerin, tatilde çalışması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Bizler, bir sonraki eğitim yılı başında yine burada olacağız. Çünkü görüyoruz ki sizler, her eğitim yılı başında gelenek haline gelen ‘eğitim yılı sorunlu başladı’ manşetlerinden rahatsız olmuyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

Talepler listesi sıralanan açıklamada, eğitim müfredatının yeniden, Anayasa’da yazdığı gibi laik olup, bilimsel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlerle ele alınması gerektiği kaydedildi.

Parasız, bilimsel, demokratik ve laik eğitimin Anayasal bir hak olduğu ifade edilen açıklamada, eğitimde eşitsizlik yaratmanın ise suç olduğu belirtildi.

Yeni dönem kayıtları için devlet okullarının, bakanlığın bilgisi dahilinde, kayıt ücreti alacağını duyurduğu kaydedilen açıklamada, kıyafet ücreti, tuvalet kâğıdı dahil olmak üzere temizlik malzemelerinin de yer aldığı ihtiyaç listesi dağıtıldığı savunuldu.

Ülkede okul ve öğretmen eksikliğinin ortada olduğu belirtilen açıklamada, öğretmen kadrolarının, bile isteye genişletilmediği öne sürüldü.

“Kaynak olmadığı, bütçenin açılmadığı” gerekçelerinin “bahane” olarak nitelendirildiği açıklamada, sermayenin sahip olduğu okullar söz konusu olduğunda kaynağın sağlandığı iddia edilerek, “Devlet okulları âtıl vaziyette bir kenara bırakılırken, öğrenciler üvey evlat muamelesi görüyor” denildi.

Tüm özel eğitim kurumlarına verilen teşvik, hibe ve muafiyetlerin bir an önce durdurulması, bu kurumların denetlenip vergilendirilmesi ve elde edilecek bütçe kaleminin kamusal eğitim için kullanılması talep edilen açıklamada, ayrıca öğretmen sayısının bir an önce artırılması, ülkede yaşayan yabancı çocuklar için Türkçe öğrenebilecekleri kurslar açılması ve alan öğretmenlerinin istihdam edilmesi gerektiği belirtildi.

Baraka Kültür Merkezi’nin tam gün eğitimi savunduğu ifade edilen açıklamada, okulların bugün değil tam gün, yarım gün dahi eğitim verilebilecek durumda olmadığı savunuldu. Açıklamada, tüm bunlar için her şeyden önce eğitim alanında, veli inisiyatifleri de dahil olmak üzere tüm kamuoyunun görüş ve önerilerine açık, bilimsel ve rasyonel plan ve programa ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Açıklamada, KTMMOB tarafından açıklanan risk analizine bağlı kalınarak, analizde risk sınırını geçen okulların statik raporlamalar ile güçlendirilmesi, diğerlerinin ise aynı rapor uyarınca iyileştirilmesi ve günün standartlarına uygun biçimde tasarlanan yeni okullar için acilen bütçe açılması gerektiği belirtildi.