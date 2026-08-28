Barcelona’nın Eylül ayında KKTC’de düzenlemeyi planladığı futbol kampının iptal edilmesinin ardından Rum Yönetimi’nden açıklama geldi. Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, kulübün kararından haberdar olduklarını ve Rum tarafının pozisyonunu Barcelona’ya ilettiğini söyledi.

Rum basınında yer alan haberlere göre Barcelona Kulübü’nün 7-11 ve 16-20 Eylül tarihlerinde KKTC’de düzenlemeyi planladığı futbol kampı, Rum tarafının diplomatik ve sportif girişimleri sonrasında iptal edildi.

Alithia gazetesi, kampın duyurusunda “Lefkosa Camp” ve “Kuzey Kıbrıs” ifadelerinin kullanılmasının Rum tarafında tepkiye neden olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Futbol Federasyonu Başkanı Haris Loizidis, Barcelona’ya mektup göndererek organizasyonun iptal edilmesini talep etti. Konuyla ilgili UEFA’nın da bilgilendirildiği ve diplomatik temasların yürütüldüğü belirtildi.

Letimbiotis: Pozisyonumuzu aktardık

Fileleftheros gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Barcelona’nın kampı iptal etme kararı konusunda kendilerinin bilgilendirildiğini söyledi.

Letimbiotis, Rum Yönetimi’nin konuyla ilgili pozisyonunun “kurumsal ve net” olduğunu belirterek, uluslararası alanda tanınmış bir devlet olarak gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını ifade etti.

Gerçekleri ve kendi tezlerini Barcelona’ya detaylı şekilde aktardıklarını söyleyen Letimbiotis, nihai kararın kendilerine ait olmadığını belirtti.

Letimbiotis ayrıca, futbol faaliyetlerinin FIFA ve UEFA çatısı altında belirlenen çerçeveler doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini savundu.