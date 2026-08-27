İSRAİL-GKRY HATTINDA TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ

Haberde ayrıca, İsrail ile GKRY arasındaki işbirliğinin ticaret ve yatırımla sınırlı kalmadığı, araştırma ve teknoloji alanlarına da yayıldığı belirtiliyor.

Enerji depolama, yapay zeka ve siber güvenliğin de gelecekteki işbirliği alanları arasında gösterildiği haberde, İsrail merkezli BaroMar şirketi ile GKRY Enstitüsü arasındaki ortak çalışmanın bu alandaki mevcut projelerden biri olarak öne çıktığına dikkat çekiliyor.

Buna göre, proje kapsamında su altında basınçlı hava kullanılarak enerji depolanmasını sağlayan bir sistem, PROTEAS araştırma tesisinde entegre edilerek test ediliyor.

"İSRAİL VARLIĞININ GİDEREK ARTAN ETKİSİ"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde giderek artan İsrail etkisinden bazı Rumların rahatsızlık duyduğu yönündeki haberler basına yansımıştı.

Yunanistan merkezli, GKRY'de de yayımlanan Kathimerini gazetesinde çıkan "İsrail varlığının giderek artan etkisi" başlıklı makalede, İsraillilerin GKRY'ye yerleşimlerinin kalıcı olabileceğine işaret edilerek, hükümetin İsraillilere yönelik ayrıcalıklı politikaları eleştirilmişti.

Makalede, GKRY'deki İsraillilerin ihtiyaçlarına yönelik okullar, ibadet yerleri, işletmeler ve altyapıların kurulmasının, Kıbrıs Rum toplumunda İsrail varlığının artık yalnızca yatırım veya turizm değil, "yerleşim ve daha büyük kalıcılık" niteliği kazandığı izlenimini güçlendirdiği ve sürecin böyle devam etmesi halinde toplumdaki İsrail ile iyi ilişkiler kabulünün zarar göreceği savunulmuştu.