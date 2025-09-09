20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı Komutanlarından Korgeneral Bedrettin Demirel'in oğlu, gelini ve torunu Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette Barış Harekâtı anıları konuşularak Milli Mücadele günleri yad edildi. O dönemde Bedrettin Demirel’in Boğaz Birliğini ziyareti sırasında çekilen fotoğraf Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez tarafından oğluna takdim edildi. Sayın Demirel daha sonra anı defterini imzaladı ve birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüşmede Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez, Genel Sekreter Yılmaz Hakverdi, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Efe ve Yönetim Kurulu Üyeleri Soner Çuvalcıoğlu, Ali Ünverdi de hazır bulundu.