Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, tiyatronun önemli isimlerinden Hilmi Özen’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, Özen’in Kıbrıs Türk tiyatrosuna yaptığı katkılara dikkat çekilerek derin üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, kuruculardan Üner Ulutuğ ile birlikte konservatuvar yıllarından itibaren Kıbrıs Türk toplumuna ait profesyonel bir tiyatro kurma hayalini paylaşan Hilmi Özen’in, tiyatronun “İlk Sahne”den Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na dönüşme sürecinde önemli resmi adımlar atan isimlerden biri olduğu vurgulandı. Özen’in, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın ilk müdürü olarak görev yaptığı ve ayrıca merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanlığını üstlendiği de hatırlatıldı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları açıklamasında, Hilmi Özen’in Kıbrıs Türk toplumu ve tiyatro adına yaptığı hizmetler için teşekkür edilerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.