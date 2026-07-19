Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin dönüm noktası olan; güvenliği ve özgürlüğünün teminat altına alındığı 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayılmadığı mesajda, 20 Temmuz’da; Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mücahitleri ve Mehmetçiğin omuz omuza vererek, Kıbrıs Türk halkının varlığını 10 yıllardır hedef alan teşebbüsleri ebediyen tarihe gömdüğünü ve Adada çözümün de temellerinin atıldığını kaydetti.

Ertuğruloğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dün olduğu gibi bugün de müreffeh yarınlara ulaşmamızda ve haklı davamızda her zaman yanımızda olan, hak ve çıkarlarımızı koruyan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteği ile Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

‘20 Temmuz doğum dünümüz’ diyen Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı, Varoluş ve Özgürlük mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’na önderlik eden Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

Hürriyetimiz ve haklarımız için bu mücadelede canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum.

Yeniden doğuşumuz olan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızın 52’nci yıl dönümü kutlu olsun.”