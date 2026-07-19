Cumhuriyet Meclisi Başkanız Ziya Öztürkler, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin dönüm noktası olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının, geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Öztürkler, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda özgürlüğün, bağımsızlığın ve onurun sembolü olduğunu belirterek, 1983 yılında kurulan KKTC’nin, bugün tüm kurumlarıyla ayakta, halkın iradesini ve bağımsızlığını temsil ettiğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 52. yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu tarih, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin dönüm noktasıdır.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşundan önce başlayan mücadele, daha sonra halkımızın can güvenliğini ve onurunu korumak için verilen bir direnişe dönüşmüştür. 1960 Garanti Anlaşmaları ile güvence altına alınan haklarımız, 1963’te yaşanan Kanlı Noel saldırılarıyla ağır bir şekilde ihlal edildi. 1974’e kadar süren 11 yıllık esaret, baskı, zulüm, katliam ve zorunlu göç, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı en acı dönemlerden biri oldu.

20 Temmuz 1974 sabahı ise tarihin akışı değişti. Anavatan Türkiye’nin kararlı müdahalesiyle gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekâtı, adaya huzur ve güven getirdi. Mehmetçik ve mücahit omuz omuza mücadele etti, Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuştu.

1983 yılında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Bugün devletimiz tüm kurumlarıyla ayakta, halkımızın iradesini ve bağımsızlığını temsil etmektedir. Adadan Türk askerinin çekilmesi asla söz konusu değildir. Çünkü bu varlık, barışın ve güvenliğin teminatıdır.

Bu vesileyle liderimiz Fazıl Küçük’ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, Karaoğlan Bülent Ecevit’i, Mücahit Necmettin Erbakan’ı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Onların fedakârlıkları sayesinde bugün özgür bir şekilde bu topraklarda yaşıyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda özgürlüğün, bağımsızlığın ve onurun sembolüdür. Halkımızın bayramını bir kez daha en içten dileklerimle kutlarım.”