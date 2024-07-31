Barış için Birlik" AB-UWC Gençlik Liderliği Forumu 21-22 Eylül tarihlerinde Lefkoşa'da yapılacak.

Kıbrıslı gençlere yönelik AB Burs Programı tarafından UWC’de (United World Colleges / Birleşik Dünya Kolejleri) düzenlenecek forum, Kıbrıs’tan ve yurtdışından 14-18 yaş arası gençlerin katılımını hedefliyor.

UWC'den verilen bilgiye göre, barışı ve liderliği teşvik etmeyi ve daha barışçıl ve sürdürülebilir bir dünyanın savunucuları olarak sesleri yükseltmeyi amaçlayan ve türünün tek örneği olan liderlik forumu, Kıbrıslı ve uluslararası UWC öğrencileri, personeli ve mezunlarının yanı sıra Kıbrıslı lise öğrencileri, eğitimciler, sivil toplum ve diğer paydaşlar dahil olmak üzere 200 katılımcıyı bir araya getirecek.

UWC eğitim modelini yansıtacak iki günlük forum, gençliğin, eğitimin ve Avrupa Birliği'nin barış inşası ve değişim yaratmadaki rolleriyle ilgili yaşanmış deneyimleri sunacak ve sorgulayacak, bunun yanında gençlerin liderlik becerilerini geliştirmeleri ve barışçıl bir gelecek inşa etmenin önemi ve karmaşıklıkları konusunda anlayışlarını derinleştirmeleri için bir alan görevi görecek.

"Barış için Birlik AB-UWC gençlik liderliği forumu" hakkında daha fazla bilgi edinmek veya kayıt yaptırmak için www.united4peace.eu” adresinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.