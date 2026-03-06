Birleşmiş Milletler himayesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, adadaki kadınların liderliği, dayanıklılığı ve topluma yaptığı kalıcı katkıları selamladı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca temel bir insan hakkı ilkesi değil, aynı zamanda Kıbrıs’ta barış, uzlaşma ve sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez bir temel olduğunu vurguladı.

Kadınların kamusal yaşamda ve karar alma süreçlerinde tam, eşit ve anlamlı katılımının güven inşası, kurumların güçlendirilmesi ve kalıcı barışın desteklenmesi açısından hayati önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, barışçıl bir geleceğin; kadınların sesleri, tercihleri ve eylemleriyle şekilleneceği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “Kadınlar, Barış ve Güvenlik” başlıklı 1325 sayılı kararı ve devamındaki kararlar doğrultusunda; kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımının sağlanması ile çözüm sürecinin tüm aşamalarına toplumsal cinsiyet perspektifinin sistematik biçimde dahil edilmesine yönelik taahhüdün sürdüğü kaydedildi.

Komite açıklamasında ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2587 (2021) sayılı kararı uyarınca sunulan Eylem Planı’nı da hatırlatarak, planın kadın temsilinin artırılması, sivil toplum katılımının güçlendirilmesi ve müzakere süreçlerine toplumsal cinsiyet boyutunun yerleştirilmesi için somut önlemler içerdiğine işaret etti.

Açıklamada, söz konusu ilkelerin hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar tarafından etkili biçimde uygulanabilmesi için sivil toplum ile kadın ve gençlik örgütleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Komite açıklamasında, elde edilen ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığı, tüm kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.