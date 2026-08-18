Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Başbakan Üstel’i üniversiteye gelişinde, On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay ve akademisyenler karşıladı.

Ziyaret sırasında üniversite personeliyle tek tek selamlaşan BaşbakanÜstel, KIBRIS Genç TV Muhabiri Yağmur Çal’ın sorularını da yanıtladı.

ÜSTEL: SEÇİMLERDEN ÖNCE KARMA OYU KALDIRACAĞIZ

Başbakan Ünal Üstel, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik yaparak “karma oyu” kaldıracaklarını ifade etti.

Üstel, karma oyun kaldırılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi’ni “olağanüstü toplantıya” çağıracaklarını vurguladı.

“GÜVENLİK KONUSU MECLİSTE TARTIŞMA KONUSU OLAMAZ”

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “toplum güvenliği” gündemiyle Cumhuriyet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, hükümetin toplantıya katılmama gerekçesinin güvenlik konusunun tartışılacak yerin Meclis olmaması olduğunu belirtti.

Güvenliğin siyasi tartışma konusu yapılmaması gerektiğini ifade eden Üstel, toplumun huzur ve güvenliği için ilgili kurumların çalışmalarını sahada sürdürdüğünü kaydetti.

“SUÇ ORANLARI YÜZDE 30 DÜŞTÜ”

Başbakan Üstel, Polis Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre suç oranlarının yüzde 30 düştüğünü söyledi.

“3 BİN 600 KİŞİ ÜLKEYE GİRİŞ KAPILARINDAN GERİ GÖNDERİLDİ”

Giriş kapılarından 3 bin 600 kişinin geri gönderildiğine dikkat çeken Üstel, ülkede kaçak yaşadığı belirlenen yaklaşık 2 bin 600 kişinin deport edildiğini vurguladı.