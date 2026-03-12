Cumhuriyet Meclisi KKTC–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinin temasları kapsamında Ankara’da bulunan Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Hüseyin Kırbıyık’ı ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke parlamentolarının Genel Sekreterlik teşkilatları arasındaki idari iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede, her iki parlamentonun yasama, idari, teknik ve dış ilişkiler alanlarında yürüttüğü çalışmalar kapsamında karşılıklı temasların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Bu çerçevede, iki parlamentonun Genel Sekreterlik teşkilatları arasında kurumsal iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla bir iş birliği protokolü hazırlanmasının faydalı olacağı ifade edildi.

Ayrıca, her iki parlamentonun personeli arasında gerçekleştirilebilecek hizmet içi eğitim programlarının kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve parlamentolar arası dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir mekanizma olacağı değerlendirildi.