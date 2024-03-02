Başbakan Ünal Üstel’in Eşi Zerrin Üstel, 3. Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenen Yüksek Düzeyli Kadın, Barış ve Güvenlik konulu panele katıldı.

100’ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve bugün ikinci günü gerçekleşen 3. Antalya Diplomasi Forumu’nun program kapsamında yapılan Türkiye Cumhurbaşkanı Emine Erdoğan’ın da konuşma gerçekleştirdiği 'Yüksek Düzeyli Kadın, Barış ve Güvenlik Paneli' 'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Eşi Sibel Tatar ile birlikte Başbakan Ünal Üstel’in Eşi Zerrin Üstel de yer aldı.