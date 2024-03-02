Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı ve Hisarköy Kültür Spor Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, 11. Hisarköy Orkide Festivali bugün başladı.

Orkide diyarında yapılan yürüyüşle başlayan festival’de grup otantik’de sahne aldı.

Haber merkezinden Burhan Canbaz festivali kıbrıs genç tv için takip etti.

Genç tv mikrofonlarına konuşan CTP Milletvekili Fikri Toros, geleneksel orkide festivalini takip etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toros sene boyunca orkide festivalini beklediğini söyledi.

Stantları gezip esnafın nabzını tutan Canbaz’a çeşitli ikramlar yapıldı..

Festival alanında bulunan siyasilerden Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler’de kıbrıs genç tv’ye verdiği röportajda yapılan tüm festivallerin kültürü ve gelenekleri tanıtmadaki önemine değindi.

Festival’de konuşan Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye başkanı Fırat Ataser, Festivalin amacının Kıbrıs’ın endemiklerinden orkidelerin bölgedeki çeşitliliğini göstererek, halkın bilinçlenmesini sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı vekili Cumhuriyet meclisi başkanı zorlu töre’de yaptığı konuşmada, festivallerin kültürleri yaşattığını, örf ve adetleri gelecek nesillere aktaran önemli faktör olduğunu söyledi.